‘Verboden Angels’ toch weer zichtbaar in Kampen

De Hells Angels in Nederland zijn verboden; in mei 2019 deed de rechtbank Midden-Nederland die uitspraak in een procedure tussen de motorclub en het OM. Het verbod trof ook het ‘chapter’ in Kampen. Toenmalig burgemeester Bort Koelewijn liet weten dat de Hells Angels zich ook in Kampen niet meer mochten laten zien.