Verboden toegang? Zwemmers en fietsers genieten van zomers Reevediep bij Kampen

Want het is verboden om tussen de hekken van het Reevediep te komen. Het is een bouwplaats, met alle gevaren van dien. De oplevering is volgend voorjaar, maar bij Ruimte voor de Rivier merken ze dat de geul al de nodige nieuwsgierigen trekt.

Onderzoek

,,In de afgelopen periode zijn zwemmers gezien bij de sluis in het Reevediep en fietsers op de pas aangelegde paden", zegt woordvoerster Milou Bosscher. Ze begrijpt dat recreanten met het mooie weer op onderzoek uitgaan in de omgeving van de hoogwatergeul, maar benadrukt dat het niet de bedoeling is om binnen de hekken te komen.

Om de orde te bewaken is vaker een handhaver in het gebied actief. ,,Ook in het weekend", zegt Bosscher. Bouwvakkers kijken extra goed om zich heen naar zwemmers, fietsers en andere ongenode gasten op de bouwplaats. Overtreders worden weggestuurd. De politie houdt ook een oogje in het zeil. In tegenstelling tot de handhaver mogen agenten wel bekeuren. Bosscher: ,,Het ligt aan de overtreding of zij dat ook doen." Zij sturen de overtreders weg.

Toegankelijk