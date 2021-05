‘Verborgen pareltje’ groene hart straks voor iedereen in Kampen

Zalk zucht vanwege de molensteen ozb om nek van dorpshuis: ‘Gemeente slurpt onze pot leeg’

25 mei Het in 2016 feestelijk geopende dorpshuis An de Steege van Zalk levert de lokale gemeenschap nu de nodige kopzorgen op; de onroerendezaakbelasting (ozb) voor het gebouw is inmiddels zo hoog dat voor het aflossen al twee keer een betalingsregeling is aangegaan met de gemeente Kampen. Volgens voorzitter Johan Boeve hangt die ozb het dorpshuis nu als een molensteen om de nek. ,,Als we die moeten betalen zijn we gewoon blut.’’