‘Verborgen pareltje’ in het groene hart is straks voor iedereen in Kampen

Coronaprik in het gele boekje? Dat kan in deze regio soms wel, maar iets verderop niet

16:34 Mensen die zich op de Veluwe, in de Achterhoek of in Flevoland tegen corona laten vaccineren, kunnen dat laten vermelden in het gele boekje. Dat zit er niet in voor mensen die te maken hebben met de GGD in IJsselland.