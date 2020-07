Verdachte (19) brute overval in Kampen ‘gaat kapot in de cel’ na mishandelingen, maar komt niet vrij

Fruit vervangt de motordag in IJsselmui­den: Live Life bezoekt 30 tehuizen

10:30 Geen ronkende motoren dit jaar in de Oudestraat en zwaaiende toeschouwers in de berm aan het einde van de middag; door het coronavirus kon ook het motorevenement 'De Mooiste Dag' dit jaar niet doorgaan. Voor de tweede keer in de geschiedenis overigens, in 2001 werd het dagje uit ook al geschrapt vanwege de mond-en-klauwzeer crisis.