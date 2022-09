‘Verdachte situatie’ in Kampen: politie zet groot deel van Stadspark af voor onderzoek

Jaap verbouwt pand in Kampen voor komst statushou­ders, gemeente weigert vergunning: ‘Pure discrimina­tie’

Zijn de twee appartementen die worden gebouwd in een pand aan de Gasthuisstraat in Kampen bedoeld voor statushouders, of toch voor arbeidsmigranten? Statushouders, zegt pandeigenaar Jaap Maks, die zijn eigendom hiervoor laat verbouwen. Arbeidsmigranten zegt de gemeente die de door Maks aangevraagde vergunning heeft geweigerd. ,,Discriminatie’’, meent de pandeigenaar.

