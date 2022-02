Verdachte uit Kampen krijgt geld om op tijd in de rechtbank te zijn en... komt toch niet opdagen

Kampen maakt voorlopige balans op: spaarpot wordt voor het tweede jaar op rij aangevuld

Voor het tweede jaar op rij sluit de gemeente Kampen het jaar positief af. In een voorlopige vooruitblik op de jaarrekening over 2021, die nog in de maak is, houdt de gemeente onder de streep 12 miljoen euro over. Dat is voor een groot deel te danken aan de bezuinigen die de gemeente doorvoerde op het sociaal domein en door extra uitkeringen van het Rijk.

27 januari