Verdachte van gewelddadige overval op ouder echtpaar Kampen zit langer vast

LEES TERUG | Tempera­tuur­re­cords sneuvelen ook in het oosten, mensen creatief met verkoeling

19:55 Er is een nieuw hitterecord! Er is 40,4 graden gemeten in Gilze-Rijen. Eerder vanmiddag werd 41,7 graden in Deelen gemeten, maar die meting blijkt niet te deugen. Wegens de extreme hitte heeft het KNMI code oranje afgekondigd; dat duurt volgens het weerinstituut in ieder geval tot en met de nacht naar zaterdag. Hoe gaat Nederland om met de derde tropische dag op rij? Lees hier ons blog over het verloop van vandaag terug.