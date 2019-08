Verdachte van neersteken Kamper portier blijft langer vastzitten

De 20-jarige G. K. die verdacht wordt van het neersteken van een portier van café Fatih in Kampen in mei dit jaar, blijft langer vast zitten. Dat heeft de rechtbank Zwolle vandaag besloten. De advocaat van de verdachte pleitte voor het opheffen of schorsen van de voorlopige hechtenis van zijn cliënt.

Daar gaat de rechtbank niet in mee. De man, die vastzit op verdenking van poging doodslag, blijft tot aan de inhoudelijke behandeling van zijn zaak in september vastzitten. De kans dat de uiteindelijke straf korter wordt, dan de tijd die de man nu al vastzit, acht de rechtbank klein. Ook het thuis bij zijn moeder afwachten van het proces, onder voorwaarden met bijvoorbeeld een enkelband, is volgens de rechtbank geen optie.

De advocaat wil dat al eerder gehoorde getuigen, opnieuw gehoord worden om een beter beeld te krijgen van wat er die nacht voorafgaand aan het incident is gebeurd. Ook hoopt hij dat er nog meer camerabeelden van omliggende zaken bekeken kunnen worden.

Drugs

Tijdens de uitgaansnacht van 10 op 11 mei dit jaar gaat het mis in het café aan de Oudestraat in Kampen. De 20-jarige wordt, samen met twee vrienden, door het personeel van Fatih verzocht de tent te verlaten. Dit vanwege het mogelijke gebruik of bezit van drugs door de drie. Er ontstaat een vechtpartij waarbij over en weer klappen worden uitgedeeld. Een portier van het café wordt daarbij meerdere keren in zijn borst gestoken.

De drie stappers gaan er daarna vandoor. De politie houdt in de dagen daarna eerst de twee 18-jarigen aan, en een dag later wordt ook G. K. opgepakt. Hij zit sindsdien vast, de twee andere mannen zijn inmiddels geen verdachten meer. Zij moeten wel opnieuw gehoord worden over wat er tijdens de stapavond is gebeurd. Ook een derde, al eerder gehoorde getuige wordt opnieuw door de politie gehoord.