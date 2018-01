Verdachten brandstichting zwembad Kampen weer vrijgelaten

video Vrijwilligers plaatsen 10.000 zandzakken op Kampereiland

3 januari Op de Kampereilanden bij Kampen hielpen vandaag bijna 200 vrijwilligers met zandzakken leggen. De vrijwilligers waren afkomstig van de KEI-brigade en het Rode Kruis. In totaal 10.000 zandzakken werden gelegd op de dijk tussen het Zwarte Meer en de buitenpolders. Het was voor de eerste keer in drie jaar tijd dat de KEI-brigade in actie kwam. De KEI-brigade is opgericht om bij hoogwater de zwakke dijken te versterken met zandzakken.