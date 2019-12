Verdachten opslag 2000 kilo illegaal vuurwerk IJsselmuiden blijven in cel

Kat van de buren rijdt onder de motorkap mee van Kampen naar Zwolle en wordt daar door de brandweer gered

16:02 ‘Miauw', hoorde een Kampense woensdagmiddag toen ze haar auto parkeerde in Zwolle. ‘Miauw?’, dacht ze. Toen zag ze onder de motor van haar auto een wel heel bekend halsbandje. Daar lag Max, de kater van de buren die per ongeluk een reisje Zwolle had gemaakt.