Verdenking van ‘vriendjespolitiek’ in de gemeente Kampen bij verkoop boerderij Zwartendijk

Was de gunning van de boerderij aan de Zwartendijk 8 aan het sociale project ‘Het Achtste Werk’ het gevolg van een logische gunning, of een vorm van ‘vriendjespolitiek’? Het heeft veel weg van het laatste, denkt het Biddinghuizer echtpaar Kramer. Richard Kramer, de mannelijke helft van het echtpaar, lanceerde de term vriendjespolitiek in dit verband onlangs bij het raadsspreekuur van de gemeente Kampen.

Het echtpaar had ogenschijnlijk de beste kaarten in handen voor de aankoop van de boerderijen op nummer zes en acht van de Zwartendijk. Hun bod kwam als hoogste uit de bus bij de inschrijvingsprocedure. En voor hun plannen had het bestemmingsplan niet te hoeven worden gewijzigd. ,,Ik wil weten; hoe is dit mogelijk’’, aldus Richard Kramer.

Enveloppen

In 2018 deed het echtpaar twee biedingen op beide boerderijen; een hoog en een laag bod. Richard Kramer was bij de opening van de enveloppen met de biedingen aanwezig. Hij stelt dat zijn hoogste bod aanzienlijk verschilde ten opzichte van de tweede partij die ook interesse had voor nummer 8, Jaap en Gea Boersma uit IJsselmuiden. De gemeente besloot uiteindelijk niet tot gunning over te gaan omdat de biedingen zowel financieel als inhoudelijk niet akkoord werden bevonden.

Kramer bleef echter in gesprek met de gemeente en kreeg daarbij van ambtenaren te horen dat hij de enige gegadigde was. Diverse keren presenteerde hij zijn plannen voor een zorgplek met onder andere streekproducten en dagbesteding voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zonder dat die er kwamen te wonen overigens, dus het bestemmingsplan hoefde daarvoor niet te worden aangepast.

,,Alleen al het ondernemingsplan beslaat 233 pagina’s’’, zegt Kramer. In totaal was het stel 21 maanden in gesprek met de gemeente. Uiteindelijk vernamen ze in mei via een bericht op Facebook dat de boerderij was toegewezen aan Jaap en Gea Boersma van het initiatief ‘Eet Ze’ uit IJsselmuiden die er een nieuw project ‘Het Achtste Werk’ willen beginnen.

Kwaad bloed

Dat daarbij zowel een wijziging van het bestemmingplan werd genoemd en subsidies in het vooruitzicht werden gesteld, zette bij Kramer en zijn vrouw kwaad bloed. ,,Het zal vast een goed plan en project zijn, maar niet eerlijk tegenover ons vanuit de gemeente’’, is het oordeel van Richard Kramer. Hij wil het er niet bij laten zitten. Volgens hem heeft hij alleen afwijzingen gekregen van de gemeente op zijn laagste biedingen en is hij dus officieel nog in de race voor beide percelen.

De relatie tussen de gemeente en Eet Ze van de familie Boersma wekt argwaan bij het stel uit Biddinghuizen. ,,Wethouder Van der Sluijs was al eens aanwezig bij Eet Ze’’, weet Richard Kamer. Nog steeds hebben hij en zijn vrouw interesse voor een zorgproject, maar voor de boerderij op nummer zes zou de gemeente zelf al plannen hebben. ,,Althans met de schuren. Dan wordt de boerderij ongeschikt voor ons initiatief.’’

Inmiddels heeft hij een klacht ingediend bij de gemeente, en wacht hij op antwoord. ,,Klachtenprocedure, Ombudsman, rechtszaak’’, zo schetst Kramer de volgende stappen als zijn eerste klacht richting de gemeente niet naar wens wordt afgehandeld.