Vergeet de lawaaiïge solex: duurzame toerist rijdt straks op elektrische driewieler door Kampen

Gezocht: meerdere huishou­dens die samen één kavel kopen, bebouwen en gaan bewonen in Kampen

1 maart Samen met meerdere generaties een huis bouwen of jongeren die zelfstandig willen wonen met zorg in de buurt? Wie een bijzondere woonwens heeft, kan die mogelijk vervullen op de ‘Eigenwijze Terp’, in het Onderdijks in Kampen. De kavel van 1100 vierkante meter is geschikt voor meerdere huishoudens die samen in één woongebouw willen wonen.