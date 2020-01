Verhalen tappen met bankjes in Kampen

De eerste bankjes werden geplaatst rondom de Hanzedagen in 2017; kopers of huurders van zo’n bankje dragen zo bij aan de sociale samenhang in de buurt of de toeristische toegankelijkheid van Kampen. Inmiddels staan er zo’n honderd bankjes in de stad. De stichting ARTicipatie - drijvende kracht achter de Hanzebankjes- vond het tijd worden het project naar een hoger plan te tillen. ,,De verhalen vertellen van waarom mensen die bankjes, die plek zo mooi vinden’', aldus Peter Schräder van ARTicipatie.