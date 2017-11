Verkeerschaos door defect hefdeel Kamper stadsbrug

Bij de brug in de buurt is een file. Het is alleen mogelijk om aan de andere oever te komen door om te rijden via de Molenbrug. De stadsbrug heeft al vaker met dit euvel te kampen gehad. Het is nog onbekend hoe lang het duurt voordat het probleem verholpen is. Volgens een politiewoordvoerder kan het wel 'enige uren duren' voordat het verkeer weer van de brug gebruik kan maken.