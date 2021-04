Verkeerschaos door wegwerkzaamheden in Flevoland: 'Gewoon nul beweging al drie kwartier lang’

Maakt oorlogs­held die grote rol speelde in bevrijding van Kampen zijn grote eerbetoon nog mee?

17 april Het was al de vraag of de nu 93-jarige oorlogsheld Warner Pap 17 april 2021 zou halen, de dag waarop Kampen 76 jaar geleden bevrijd werd. Dat is gelukt, maar het plan om de bevrijding - waar Pap een belangrijke rol in vertolkte - na te spelen gaat weer niet door. Corona gooit, net als vorig jaar, roet in het eten. ,,Jammer, maar het is wat het is’’, vindt Pap.