Verkeerschaos in Kampen: file voor McDrive zorgt voor blokkade, McDonalds wijst naar ‘dramatische’ rotonde

Corona­brand­haard rond Staphorst breidt zich uit, ook Dalfsen kleurt nu donkerrood

17 oktober De coronabrandhaard rond Staphorst breidt zich in de nieuwste cijfers van het RIVM uit. Ook buurgemeente Dalfsen kleurt donkerrood, met 21 positieve testen in de afgelopen 24 uur. In Staphorst zijn 54 nieuwe besmettingen gemeld, negen minder dan een dag eerder. Huisartsen in het dorp riepen gisteren inwoners nog op zich te laten vaccineren.