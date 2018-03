Verkiezingsavond in gemeentehuis Kampen

Later op de avond is de voorlopige uitslag bekend. Dan is alleen bekend hoeveel zetels de partijen hebben gehaald. Een dag later is pas bekend hoeveel stemmen op een persoon zijn uitgebracht. Door eerst alleen de stemmen per partij te tellen, kan Kampen snel de verkiezingsuitslag melden. Donderdag volgt aan het eind van de middag de definitieve uitslag.