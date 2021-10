Verkoop oude HBS Kampen vanochtend bezegeld; einde van een brisant dossier

Uitspraak van rechter lijkt vooralsnog onnodig in ‘patstel­ling’ over (winkel)pand tussen Kamper huurder en verhuurder

7 oktober ,,Wat zit ik hier te doen?’’, vraagt voorzieningenrechter Erik Koster zich vanmiddag hardop af tijdens een kort geding in Zwolse rechtbank. Tegenover hem zitten de eigenaresse van een woning en winkel in de Oudestraat in Kampen, en de huurder die het pand de afgelopen jaren van haar huurde. ,,Ik zie twee partijen die tot een koopovereenkomst willen komen, waarom blijft het een patstelling?’’