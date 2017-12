Verkoopt Kampen Stadsbrug aan Rijkswaterstaat?

De brug is nu in handen van de gemeente Kampen. Die ziet de kosten voor het onderhoud ineens hard oplopen. In 2015 werd besloten het jaarlijkse onderhoud aan de brug uit te stellen, reden waarom het groot onderhoud aan de brug in 2018 bijna 1 miljoen duurder uitpakt dan begroot. Alleen daarom al wil de gemeente na volgend jaar mogelijk een 'groot onderhoudsfonds' instellen voor de Stadsbrug. De verkoop van de brug aan Rijkswaterstaat is nu ook een optie.