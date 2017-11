Vermist: Wie heeft Johan (50) uit Kampen gezien?

Niemeijer wordt sinds vrijdagochtend vermist vanaf de Kattedoorn in Kampen. Hij is ongeveer 1.87m lang en heeft een stevig postuur. De 50-jarige vermiste man is vertrokken op een bruine herenfiets met fietstassen. Aan de fietssleutel zit een rode sleutelhanger van de brandweer. Daarnaast is bekend dat Niemeijer een bruine jas met brandgaten draagt. Mogelijk verkeert Niemeijer in verwarde toestand.