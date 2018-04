Vermiste bejaarde Dirk (81) uit Kampen mogelijk gezien in Zwolle

De vermiste Dirk van den Belt (81) uit Kampen is mogelijk gezien in Zwolle. De politie heeft daarom vanochtend een nieuwe burgernetactie opgezet. Dat meldt woordvoerster Sigrid Passchier na vragen van de Stentor.

Vanmorgen even voor 10.00 uur zette de politie Burgernet in. Daarbij werd gevraagd uit te kijken naar een 81-jarige man in de omgeving van de Zwolse binnenstad. Navraag bij de politie leert dat het mogelijk gaat om de 81-jarige Dirk van den Belt die sinds zondagochtend vermist is.

Serieus

,,We kregen een melding van een burger'', verklaart Passchier de wending in deze zaak. ,,Diegene dacht dat hij Dirk had zien lopen in Zwolle. We nemen elk aanknopingspunt in deze zaak erg serieus. Vandaar dat we opnieuw een burgernetactie hebben uitgezet.''

Andere kleding

In die nieuwe oproep bleek de kleding van de man wel te verschillen met de kleding die Dirk van den Belt aanhad toen hij zijn huis zondagochtend verliet. Dit keer werd gezocht naar een man met een petje en een crèmekleurige jas, terwijl zondagochtend werd gesproken over een donkerblauwe jas. Een petje werd in het eerste signalement niet genoemd.