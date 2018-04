Vermiste bejaarde Dirk (81) uit Kampen na dag zoeken nog niet gevonden

videoDirk van den Belt, de bejaarde man (81) uit Kampen die sinds zondagochtend vermist is, is nog altijd niet terecht. De politie gebruikte vandaag een helikopter tijdens de zoektocht naar de man.

De zoektocht naar Van den Belt is als het zoeken naar een speld in een hooiberg. De tachtiger is fit en wandelt graag. Waarheen hij is vertrokken, weet niemand. Wel wordt in de buurt van de IJssel, Het Reevediep en brede sloten gezocht. Van den Belt is waterliefhebber.

Helikopter

Een politiehelikopter zoekt rond het middaguur nadrukkelijk in de sloten rondom de Vermuydenstraat. Van den Belt woont in een flat naast de Europa Allee. Ook vloog de helikopter boven wijken De Maten en Het Stationskwartier, de IJssel en de bypass. Vanuit auto's en vanaf fietsen speuren agenten in sloten en struiken.

Speuractie

Een duidelijk zoekgebied ontbreekt. Daarom start de politie nog geen grote speuractie met burgers. Wel is maandagochtend de volledige naam van de vermiste man bekendgemaakt en is een foto verspreid. De politie vraagt Kampenaren om extra alert te zijn of zij Van den Belt mogelijk zien. Bruikbare tips kwamen niet binnen. Aan het eind van de middag was de Kampenaar nog steeds vermist.

Signalement

Van den Belt verliet zondagochtend in goede gezondheid zijn huis. Rond 08.30 uur sprak hij nog met een buurman. Sindsdien is de Kampenaar spoorloos. Van den Belt draagt een blauwe spijkerbroek, donkerblauwe jas met witte stiksels en beige/bruine schoenen.