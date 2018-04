Vermiste Kampenaar Dirk van den Belt (81) checkte uit in Alkmaar

Dat laat zijn zoon Jan van den Belt weten, nadat hij deze week de camerabeelden uit Alkmaar heeft gezien.

Van den Belt stapte zondagochtend in Kampen op de trein. Tot op heden leidde het spoor naar Duivendrecht, maar was onbekend waar hij had uitgecheckt. Volgens zoon Jan is het niet onlogisch dat zijn vader naar Alkmaar is gereisd. ,,Zijn moeder komt daar weg. Zij is overleden toen hij tien was. Misschien dat hij op zoek was naar iets uit het verleden?"

Achterstand

Direct nadat zoon Jan door kreeg dat zijn vader is hij naar Alkmaar gegaan om te flyeren en te vragen of iemand zijn vader had gezien. Het heeft weinig opgeleverd. ,,We hebben natuurlijk twee weken achterstand."

Ernst

Hoewel hij zegt hoop te houden op een goede afloop, dringt de ernst van de situatie wel degelijk tot hem door. De tijd begint te dringen, weet hij. Temeer daar vader Dirk medicatie nodig heeft. ,,Hij kan wel even zonder, maar twee weken is toch wel lang onderhand."

Jan van den Belt, zijn broer en de andere familieleden hopen op nieuwe tips over Dirk. ,,Dit is het enige waar we aan kunnen denken. De rest van het leven staat even stil."