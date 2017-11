Vermiste man (50) uit Kampen gevonden

Speuren in de pijlers van de Kamper Stadsbrug

6:00 De rode balk knippert. Storing, geeft een van de vele schermen voor de brugwachter aan. Wat is er aan de hand? Het hefdeel hangt scheef. Wat is het probleem? De zoektocht in de pijlers van de Kamper Stadsbrug begint. Eentje die uren kan duren, bleek vorige week.