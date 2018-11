Verontwaardigde reacties op nieuw knalbeleid Kampen

“Vroeger liepen ze overal en op elke hoek was het gezellig. Nu is elk plekje een moetje en is er niks spontaans en leuks meer aan”, meent Dianne Westerveld. “Elk jaar wordt medegedeeld dat het erg meeviel met incidenten. En toch scherpen we de regels elk jaar aan”, constateert Teo de Vries. “Juist het schieten voor eigen deur met een stel vrienden maakt het gezellig. Niet iedereen wil in een groep van 50 man schieten.”