Veroordeelde brute overval Kampen gaat in beroep

Verdachte brute woningover­val op bejaard echtpaar Kampen: ‘Ik word mishandeld in de gevangenis’

9 april Drie verdachten uit Lelystad die vastzitten voor een gewelddadige overval op een bejaard echtpaar in Kampen blijven in de cel. Dat heeft de rechtbank besloten tijdens een pro formazitting, die via een videoverbinding werd afgedaan. Eén van de verdachten, Mohammed El B. (19), liet tijdens de zitting weten dat hij in de gevangenis stelselmatig wordt mishandeld.