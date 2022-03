Veroordeelde ‘Veluwse vetkoning’ in fraudeschandaal Biodiesel Kampen moet ruim 11 miljoen euro aftikken

Dat bleek maandag uit het vonnis van de rechtbank in Zwolle. De voormalige ‘Veluwse vetkoning’ Cees B., die van oud frituurvet brandstof wist te maken, is eind vorig jaar tot 2 jaar cel veroordeeld in een grote fraudezaak rond biodiesel. In augustus 2019 kreeg hij al 30 maanden waarvan 10 maanden voorwaardelijk opgelegd in eenzelfde fraudezaak.