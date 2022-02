Verstrikte vliegers, lekgeprikte ballonnen: gemeente Kampen is nog lang niet klaar met overlast roeken

Al in 2015 kwamen de eerste klachten binnen over de roeken, maar voordat de gemeente Kampen de vogels kon verjagen, was er toestemming nodig vanuit de provincie. Die kwam in februari 2020 en in februari 2021 begon de gemeente met het verjagen van de vogels. Dat gebeurde door onder meer het weghalen van de nesten in de bomen en het plaatsen van vliegers in vogelvorm en roterende ballonnen.