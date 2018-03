Vertraging conservering IJsselkogge komt burgemeester Kampen 'slecht uit'

De gemeente Kampen werkt op dit moment ideeën uit voor de toekomstige expositie van het middeleeuwse wrak. In mei verschijnt een rapport. De denkrichtingen lopen ver uiteen. Zo is er de 'terugvaloptie' van een vitrine op het hondenpoepveldje bij de Buitenhaven. Ook wordt gedacht aan een uitgebreid Koggemuseum in samenwerking met het Stedelijk Museum Kampen. Naar verwachting komt de IJsselkogge over zes jaar terug naar de Hanzestad.

Stormschade

Maandag werd bekend dat de hal waarin de IJsselkogge staat in januari is getroffen door stormschade. ,,Het is erg rot. Maar als het moet gebeuren, dan nu", aldus Laura Koehler. Zij leidt namens de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed de conservering. ,,We waren nog niet begonnen met het besproeien van het wrak met PEG. Het enige gevolg is dat we een half jaar later met de zes jaar durende conservering kunnen beginnen."

Steviger