Vertraging voor komst watertaxi naar Kampen

,,Door onder andere de coronacrisis zijn er aanvoerproblemen geweest van de aandrijfas. En de oorlog in Oekraïne heeft het er niet beter op gemaakt’’, legt Sollie, initiatiefnemer van de watertaxi, uit. ,,De afleverdatum staat nu nog in potlood geschreven, we hopen dat we over een maandje de boot van Meppel naar Kampen varen. Half april kijken we of het zo blijft qua vertraging.’’