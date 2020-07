Vervangende parkeerplekken voor vergunninghouders in de Kamper binnenstad

video Dit gezin uit Kampen begint ondanks corona aan wereldreis op zeiljacht: ‘Leven is risico’s nemen’

7 juli Slechts heel even twijfelden Merijn en Mirjam Ruiters of hun Rondje Caraïben wel door kon gaan in coronatijd. Covid-19 of niet, zondag varen ze met hun 14-jarige dochter weg uit Kampen, voor een zeilreis van ruim een jaar. Omdat nu het moment is om te vertrekken, omdat er altijd wel een reden is niet te gaan.