Vervuilde grond bemoeilijkt archeologisch onderzoek naar middeleeuwse stadsmuur in Kampen

VIDEO Marjoleine uit Kampen zoekt al vier jaar naar woonruimte: ‘Gemeente moet tiny houses toestaan’

Waar en hoe moet de IJsselkogge in 2024 tentoongesteld worden? Moet het ‘eiland Kampen’ over het water heen uitbreiden? Met de verkiezingen voor de deur zijn dat belangrijke vragen voor kiezers in Kampen. ,,Laat in de weekeinden een paardentram door de binnenstad rijden voor toeristen, er is zoveel moois te zien’’, vertelt Gerrit de Jong op de achterbank van de Verkiezingskever van de Stentor.

1 maart