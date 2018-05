Vervuilde grond onder speelplaats in Kampen

Kamper Kogge slaat Bremerha­ven over

23 mei Eén van de motoren van de Kamper Kogge doet het niet meer. De replica van het middeleeuwse schip moest vorige week de reis van Blankenberge, via Bremerhaven, naar Rostock noodgedwongen afbreken vanwege motorpech. Het is nog onzeker of de Kogge aanwezig kan zijn bij de populaire Hanzedagen in het Duitse stadje. Vijf vragen aan Ina Hup, bestuurslid Stichting Kamper Kogge.