Vervuilde grond zit bouw van botenloods in Kampen dwars

Met ruim vier maanden vertraging begint dinsdag de bouw van de botenloods op de Koggewerf in Kampen. Vervuilde grond is de dwarsligger.

,,Heien is niet nodig. Die waarschuwing hebben we gehad in de omgeving", verwijst burgemeester Bort Koelewijn naar de parkeergarage Buitenhaven. Dat project, zo'n honderd meter verderop, lag ruim een jaar stil, nadat heiers ziek werden na het slaan van betonnen palen in ernstig vervuilde grond.

Gezondheid

Zo erg is de situatie aan de rand van de IJssel niet. Er is vervuiling in de grond aangetroffen, maar niet ernstig. Volgens de gemeente Kampen is er geen gevaar voor de gezondheid. Maar het saneren van de grond is wel nodig. Daarom wordt de grond tot 80 centimeter diep uitgegraven. Het gat wordt afgedekt en gevuld met schoon zand. Hierop wordt de fundering aangebracht.

Extra kosten

De bouw van de botenloods kost 300.000 euro. Omdat vrijwilligers van de Koggewerf meehelpen, wordt circa 30.000 euro bespaard. De extra kosten door de sanering zijn nog onduidelijk, stelt de gemeente Kampen. Naar verwachting is de loods eind dit jaar klaar.

Rails

De vervuilde grond is een van de redenen waarom na het startfeest van de bouw, op 3 december, nog weinig is gebeurd op het terrein. In de afgelopen maanden is ook het ontwerp van de loods nog aangepast. In de vloer van het gebouw worden rails aangebracht, zodat de boten op karretjes naar binnen kunnen worden gereden. In de botenloods worden (historische) schepen onderhouden, zoals de roeisloep en botters.