Vervuiling wasserij breidt zich uit onder IJsselmuiden

De provincie Overijssel doet in de komende maanden onderzoek naar bodemverontreiniging in IJsselmuiden. Onder de wijk Zandberg, in de omgeving van de Zandbergstraat, is het reinigingsmiddel Per aangetroffen. Deze stof werd in de jaren zestig en zeventig gebruikt door de wasserij aan de Blekerijweg en heeft zich via het grondwater onder IJsselmuiden verspreid.

Eerste metingen maken duidelijk dat de verontreiniging zich onder een groot deel van het centrum van IJsselmuiden heeft verspreid, meldt een woordvoerder van Overijssel. Om de exacte omvang van de vervuiling in beeld te krijgen en hoe schadelijk het Per is, worden op meerdere plekken peilbuizen geplaatst. Ook in tuinbouwgebied De Koekoekspolder. Dit gebied ligt in het verlengde van de stroomrichting van het grondwater. Hoewel er geen aanwijzingen zijn dat de vervuiling zich naar de Koekoek heeft uitgebreid, wil Overijssel hier zekerheid over.

Resultaten

Bewoners van beide gebieden zijn de afgelopen twee dagen bijgepraat over de vervuiling. Zij kregen te horen dat het Per minimaal zes meter diep in de grond zit. Zo lang het niet wordt aangeroerd en bewoners niet met de vervuiling in aanraking komen, is er geen gevaar voor de gezondheid, aldus GGD IJsselland. In het voorjaar worden de resultaten van het onderzoek verwacht. Na overleg tussen Overijssel, GGD, Waterschap Drents Overijsselse Delta, de gemeente Kampen en bewoners wordt besloten of saneren nodig is.

2000m3

Dat de grond aan de Blekerijweg vervuild is, is al veel langer bekend. In de jaren zestig en zeventig stond halverwege deze doodlopende weg een chemische wasserij; die is nagebouwd in het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen. Door de werkzaamheden en het gebruik van Per is de bodem ter plekke ernstig verontreinigd. In totaal gaat het om een gebied van 2.000 kubieke meter licht en ernstig vervuilde grond, aldus Overijssel.

Op dit moment wordt gewerkt aan een saneringsplan. Hoe de grond wordt gesaneerd en wat de kosten van het opschonen zijn, is nog niet bekend. ,,Maar het gaat om serieuze bedragen", stelt een provinciewoordvoerder. Overijssel betaalt de kosten. Gehoopt wordt dat de sanering over een jaar begint. De provincie benadrukt dat de huidige wasserette op dezelfde locatie niets met de verontreiniging te maken heeft.