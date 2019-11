Verzet tegen essenkap aan Trekvaart in IJsselmuiden: ‘Prachtige bomenrij’

De ‘prachtige bomenrij’ lijkt de Trekvaart eindeloos te maken, vindt bewoonster Elise van Heck. Ze noemt de Trekvaart ‘misschien wel de mooiste straat in IJsselmuiden’. Nog wel, want de gemeente is vorige week begonnen met het kappen van de zieke essen. ,,19 van de 77 zijn al omver gehaald. Zonde.’’ Samen met haar man Obbe Deelstra is ze in verzet gekomen. Eerste succesje: de werkzaamheden zijn stilgelegd, zegt Van Heck.