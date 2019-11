Verzwegen advies Monumentenraad Kampen: stadsvilla moet monument worden

Hierdoor is de gemeenteraad onvolledig geïnformeerd door het college, een ernstige zaak in de politieke mores. Op 29 oktober antwoordde het college schriftelijk dat de Monumentenraad Kampen aanvullende informatie had gevraagd, daarmee de indruk wekkend dat er nog geen definitief advies was. Dat blijkt echter op dat moment al ruim een maand in het stadhuis te hebben gelegen.