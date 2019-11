VIA College in Kampen ontruimd na mogelijk gaslek: kinderen naar huis gestuurd

Repair Café Kampen zoekt meer rechterhan­den

5 november Met een kapot koffiezetapparaat of stofzuiger aansluiten in een lange rij. Dat niet iedereen daar zin in heeft, snapt het Repair Café in Kampen wel. Daarom zoekt het café meer mensen die huishoudelijke apparaten kunnen repareren, want het huidige clubje reparateurs kan de toestroom nauwelijks aan.