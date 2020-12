Videobeelden van gecrashte pickup in Kampen in onderzoek

Burgemees­ter Kampen ongerust over gebedsbij­een­komst met zo’n 200 bezoekers

16 december Een grote gebedsbijeenkomst die voor komende zaterdagmiddag op de agenda staat in Kampen wordt mogelijk verboden door burgemeester Bort Koelewijn. De burgemeester is er naar eigen zeggen ‘echt ongelukkig mee’ dat de landelijke organisatie ‘Laat Ons Aanbidden’ voor zaterdag een bijeenkomst heeft aangekondigd in Kampen.