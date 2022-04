Vier beoogde coalitiepartijen in Kampen nog niet met elkaar om tafel, mogelijkheid voor een vijfde partij wordt onderzocht

UITSLAG VERKIEZINGEN Uitslagenavond:ChristenUnie opnieuw de grootste in Kampen, lokale partijen boeken samen winst

De ChristenUnie is op basis van de voorlopige uitslag opnieuw de grootste partij in Kampen. De partij behoudt hetzelfde aantal zetels als tijdens de verkiezingen in 2018: zes. Verder boeken de drie lokale partijen samen winst.

17 maart