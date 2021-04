Vier bewoners vieren Pasen elders na instorten trappenhuis in Kampen

updateIn een appartementencomplex aan de Oudestraat in Kampen is een trapconstructie ingestort. Aangezien er geen mensen in het trappenhuis liepen, zijn er geen gewonden gevallen. De schade is groot: bewoners kunnen hun huis momenteel niet in. Vier bewoners moeten de paasdagen elders doorbrengen.