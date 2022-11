Vierkante gymzaal voor Onderdijks wordt duurder: ‘Kun je flesje wijn op inzetten’

Omwonenden willen appartemen­ten aan Veerweg in Kampen tegenhou­den: ‘Beeldbepa­lend stuk langs de IJssel’

Twee buren van de voormalige ‘Schepmanwoningen’ aan de Veerweg in Kampen proberen de bouw van een appartementencomplex voorkomen via een kort geding. Ze vinden zo’n complex niet passen in het beeld van de oude haven. Bouwer Mateboer wil in januari beginnen met de fundering van het pand.

17 november