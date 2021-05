Viertal met wapens opgepakt na achtervolging bij Kampen

De auto waarin de mannen zaten, crashte in een buitenwijk van de stad. Drie van de inzittenden konden al snel worden ingerekende door de politie, maar de vierde kon zich nog een tijdje schuil houden in de wijk. Uren later kon die ook worden gearresteerd.

Verkeerscontrole

Het slot van de achtervolging zorgde voor veel bekijks op een zonnige zondagmorgen. Publiek kwam af op de sirenes waarmee politie de wijk inging. Een van de buren die anoniem wil blijven was getuige van slotakkoord. ,,Ik kon goed zien wat er gebeurde’’, vertelt hij terwijl de politie op dat moment nog zoekt naar de vierde verdachte. ,,Ik zag die auto zo over die rotonde komen. Ze hadden die drie vlot te pakken met wat hulp uit de buurt.

Schoen

In de berm ligt een sportschoen van de man die nog voortvluchtig is. De politie vraagt om hulp via Burgernet waarna ook de vierde inzittende wordt aangehouden. De donkerrode wagen staat dan nog tegen de heg, in afwachting van nader onderzoek. In het gras ligt een steekwapen. Later vindt de politie ook nog een vuurwapen.