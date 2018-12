Vietnamees Tùng verliefd op Kampen

Voorbijgangers

Zo heeft hij de Koornmarktspoort, stadsbrug, oude Raadhuis, molen d’Olde Zwarver en de IJsselkade op het doek vereeuwigd. Ook willekeurig passerende Kampenaren zijn door hem geportretteerd. Het resultaat is in Huize Maria in Kampen en Het Werk in IJselmuiden te zien. Een bliksemexpositie die tot 19 december alweer tot een eind komt. Van der Sluijs en Buwalda leerden hem vier jaar geleden kennen, zo vertelt de eerste. ,,We waren uitgenodigd om ons werk in Ho Chi Minh City te exposeren, als onderdeel van een complete delegatie Nederlandse kunstenaars. Dat was bedoeld om uitwisseling te stimuleren. Tùng was er ook en we waren over en weer enthousiast over elkaars werk. Een jaar later hebben we hem opgezocht in de bergen en vorig jaar was hij bij ons. Hij was in Vietnam begonnen met het portretteren van boeren en wilde dat hier in Kampen graag voortzetten. Boeren hebben een hoge status in Vietnam, worden daar gezien als mensen met veel kennis. Nou, hier in Kampen hebben we boeren genoeg.”