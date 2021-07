Vijf nieuwe bankjes voor recreanten langs Reevediep bij Kampen

Fietsers staan te dringen bij opening van passage over de Reevesluis tussen Dronten en Kampen

2 juli Het was al gelijk druk, vanochtend na de opening van de nieuwe fietsverbinding tussen Dronten en Kampen via de Reevesluis. De sluis wordt pas later dit jaar officieel geopend, maar het fietspad er overheen werd nu al in gebruik genomen. Hoewel fietspad? Noem het liever een ‘fietspassage’, want je moet eroverheen lopen met het rijwiel aan je hand.