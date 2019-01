Vijf ‘wijzen’ zijn bekend, Kampen start discussie over supermarkten open op zondag

Een leefstijl­coach in het basispak­ket, tóch vaak niet vergoed

6:17 Mensen met overgewicht die een leefstijlcoach inschakelen, krijgen die niet altijd volledig vergoed. En dat terwijl die zorg sinds 1 januari wél in het basispakket zit. Zorgverzekeraars en leefstijlcoaches liggen in de clinch over de vergoeding.