Viral kattenfilmpjes te zien op het witte doek in Apeldoorn, Kampen en Zutphen

Vorig jaar was de film van het CatVideoFest voor het eerst in de bioscopen in Amsterdam, Groningen, Hilversum, Leeuwarden, Rotterdam en Utrecht te zien. Er kwam destijds veel publiek op af en daarom is besloten om een nieuwe 70 minuten lange kattenfilm uit te zenden in meer steden in het land. Onder meer in Gigant (Apeldoorn), Movie Unlimited (Kampen) en Cinemajestic (Zutphen) kunnen kattenliefhebbers gezamenlijk genieten van de meest grappige en leuke kattenfilmpjes.