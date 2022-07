Vishaakjes, lood en visdraad: eenden en ganzen leggen het loodje in Kamper stadspark

Vrijwilligers van de Vogelgroep Kampen vonden zondag een dode gans in het water, de poten en vleugels verwikkeld in visdraad. ,,We zien al langer dat er steeds meer dieren verstrikt raken in visgerei dat in het stadspark in Kampen achterblijft’’, zegt Willemien van de Stouwe van de vogelwerkgroep.