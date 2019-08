Vliegensvlugge vingers van Rick en Lilian lossen 24 uur Rubiks kubussen op om geld op te halen voor onderzoek kinderkanker

Ongelooflijk hoe snel jullie die kubussen draaien en oplossen. Hoelang doen jullie dit al?

Rick: ,,Ik los ze nu vier jaar op. In die vier jaar zijn er misschien zeven of acht dagen geweest dat ik geen kubus heb aangeraakt. Dat was omdat ik ziek was en een keer vanwege een zeilkamp. Het is echt een verslaving, en het kan ook altijd en overal, je hebt er verder niks bij nodig.’’